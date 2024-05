Roma – È stato prorogato fino al 2030 il contratto di affitto, in scadenza il 31 maggio 2024, tra ex Ilva in amministrazione straordinaria e Acciaierie d’Italia anch’essa in amministrazione straordinaria. Lo ha annunciato Giancarlo Quaranta, commissario straordinario di Acciaierie d’Italia, audito dalla commisione Industria e agricoltura del Senato. Audizione alla quale hanno preso parte oltre ai sindacati soddisfatti a metà anche l’associazione ambientalista Peacelink nonostante i 150 milioni di euro, e quelli previsti dal Mef( 320 milioni) sul quale però e’ in corso il confronto tra Governo e Commissione Europea. In Senato era prevista anche la presenza di Aigi che in un comunicato ha fatto sapere di aver disertato la convocazione lamentando che: nonostante i numerosi tavoli governativi le aziende dell’indotto sono abbandonate alle prese con un fallimento preannunciato.

In settimana si attende la predisposizione del calendario delle visite agli impianti da parte degli investitori potenzialmente interessati. Ma sotto osservazione c’e soprattutto la questione occupazionale visto il possibile aumento dei cassintegrati legato alla produzione di soli 6 milioni di tonnellate che di fatto provocherebbe un esubero di personale

