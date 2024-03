Gli autotrasportatori di Casartigiani Taranto riprendono l’assemblea permanente. Da lunedì 18 marzo e fino a venerdì 22, presenzieranno dalle 6:30 alle 19:00 davanti alla portineria C dello stabilimento Acciaierie d’Italia di Taranto.

Le aziende sono giunte al limite della sopportazione. A complicare ulteriormente lo stato di salute di quest’ultime, oltre al mancato pagamento dei crediti, si aggiungono anche gli avvisi di fermo amministrativo dall’Agenzia delle entrate.

Una situazione ormai allo stremo in cui gli autotrasportatori hanno le mani legate, perché se da un lato avanzano ancora liquidità, dall’altro non possono più far fronte ai pagamenti. Criticità che Casartigiani sta denunciando da tempo e a oggi sembrerebbero ancora inascoltate.

