Evoluzione Naturale 2025: il vino come narrazione e filosofia di vita

Immaginate un luogo dove il vino non è solo una bevanda, ma un racconto che intreccia tradizione e innovazione. Questo è Evoluzione Naturale 2025, l’evento che il 26 e 27 gennaio trasformerà l’ex Convento dei Cappuccini di Grottaglie (TA) in un crocevia di storie, passioni e sostenibilità legate al vino naturale.

Sessanta artigiani del vino naturale provenienti da otto Paesi europei – Italia, Francia, Germania, Spagna, Portogallo, Slovenia, Austria e oltre – si riuniranno per celebrare una viticoltura rispettosa della terra e raccontare, attraverso i loro calici, territori e filosofie produttive.

Il tema centrale di questa edizione è il rapporto tra giovani vignaioli e maestri storici, un dialogo che unisce tecniche antiche e visioni moderne. La Puglia, e Grottaglie in particolare, si conferma luogo di apprendimento e ispirazione, dove i giovani scoprono che un vigneto non è solo terra, ma memoria e vita.

I banchi d’assaggio saranno il cuore dell’evento: un’occasione unica per conoscere i produttori, ascoltare le loro storie e degustare le loro creazioni. Ogni calice si trasformerà in un racconto di passione e territorio.

Accanto agli assaggi, due esperienze imperdibili arricchiranno l’evento:

• Workshop scientifico: “La microbiologia del vino – Teoria e pratica in tempi caotici”, guidato da Giancarlo Moschetti e Cataldo Calabretta, affronterà le sfide del cambiamento climatico e le soluzioni adottate dai vignaioli.

• Laboratorio di degustazione: un viaggio sensoriale condotto da Matteo Gallello e Cataldo Calabretta, che metterà a confronto sei Gaglioppo e quattro grandi rossi mediterranei, evidenziando il loro legame con il territorio.

L’evento prenderà il via già il 25 gennaio con il Fuori Salone, che animerà Grottaglie trasformandola in un palcoscenico di degustazioni, storie e convivialità.

Evoluzione Naturale non è solo un appuntamento per gli appassionati: è un manifesto di sostenibilità e rispetto per la terra, un invito a riscoprire nel vino una filosofia di vita capace di unire generazioni e identità territoriali.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author