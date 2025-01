Bari pronta ad accogliere i Duran Duran

BARI -A 40 anni dalla loro prima storica esibizione in Italia, nel 1985 al Festival di Sanremo con “The Wild Boys”, i Duran Duran, la leggendaria rock band Britannica, torneranno nel nostro Paese alla Fiera

Del Levante di Bari, il 18 giugno 2025, per una serata indimenticabile prodotta da Bass Culture

srl e da Nuova Fiera del Levante in collaborazione con D’Alessandro e Galli.

I biglietti per questo attesissimo concerto saranno messi in vendita venerdì 24 gennaio alle

10 su ticketone.it.

Inseriti nella Rock & Roll Hall of Fame nel 2022, i Duran Duran hanno venduto più di 100 milioni di

dischi in tutto il mondo durante la loro illustre carriera di quattro decenni. Con 18 singoli in

classifica negli Stati Uniti, 21 successi nella Top 20 del Regno Unito e ripetuti successi nelle

classifiche italiane, da ultimo con il loro ultimo album in studio, la band si è affermata come uno dei

gruppi più influenti e duraturi della storia della musica. Hanno anche scritto l’unico tema di James

Bond che ha raggiunto il numero 1 in tutto il mondo e hanno collaborato con alcuni dei più famosi

creativi della musica, del cinema e della televisione, tra cui David Lynch, che ha diretto uno dei

loro film concerto di maggior successo. Tra i numerosi riconoscimenti, hanno ottenuto otto premi

alla carriera e un’ambita stella sulla Hollywood Walk of Fame.

