BRINDISI – Un’esplosione all’alba, a Brindisi, in via del Mugnaio, quartiere Sant’Elia, ha provocato danni ingenti in una villetta. Due persone ferite sono state condotte in ospedale. Sul posto, 118, forze dell’ordine e vigili del fuoco. Sono in corso le attività di carattere tecnico per la ricerca delle cause che hanno generato la deflazione e la rimozione degli elementi pericolanti.

L’area interessata è stata interdetta all’accesso e dichiarata zona rossa come area di pericolo fino al termine delle operazioni di bonifica affidate agli uomini del 115.