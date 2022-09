FRANCAVILLA FONTANA- Martedì 20 settembre alle 16.30 il consiglio comunale di Francavilla Fontana si riunirà in seduta monotematica per discutere delle difficoltà operative e sanitarie dell’Ospedale Dario Camberlingo. Potrà essere seguito in diretta streaming sul canale YouTube del comune di Francavilla Fontana e in differita radiofonica su Radio AntennaSud.

All’Assise sono stati invitati a partecipare il presidente della Regione Puglia, l’assessore regionale alla Sanità, il direttore generale della Asl di Brindisi e la direzione sanitaria dell’ospedale Camberlingo.

Nelle scorse settimane il sindaco e il presidente del consiglio comunale hanno incontrato i vertici sanitari del nosocomio cittadino per conoscere da vicino le difficoltà riscontrate nell’erogazione dei servizi.

Alla base delle criticità c’è la carenza di personale che sta costringendo medici e paramedici a turni straordinari con una continua ripianificazione di riposi e ferie. Il settore su cui si concentrano le maggiori difficoltà è il pronto soccorso. Per consentire lo svolgimento del servizio la direzione sanitaria deve spesso ricorrere ai medici di altri reparti con conseguenze sulle regolari prestazioni di questi ultimi. A questo quadro si aggiunge la carenza di posti letto e il ritardo nel completamento dei nuovi reparti.

Questi elementi sono confluiti nella mozione che sarà al centro della discussione in consiglio comunale con cui i consiglieri di maggioranza chiedono all’amministrazione comunale e a tutti gli organi istituzionali interessati di porre ogni iniziativa possibile per salvaguardare l’integrità e l’efficienza dell’ospedale cittadino.