Enrico Vanzina a Grottaglie per celebrare 40 anni di Vacanze al Cinema

Il 26 gennaio 2024, alle 20:00, Enrico Vanzina sarà ospite dell’Iconic Space by alesaracino di Grottaglie (Taranro) narratore d’eccezione di un viaggio culturale che spazia dal Cinema alla Letteratura.

Regista, sceneggiatore, produttore, giornalista e scrittore, figlio del regista Steno e fratello del regista Carlo, Enrico Vanzina condurrà il pubblico attraverso ottant’anni di Storia del Cinema, dagli intramontabili film di Natale agli aneddoti più affascinanti legati alla sua carriera.

Un percorso che passa anche attraverso le pagine inchiostrate di romanzi gialli, di avventura e storie di vita vera che caratterizzano la sua parallela carriera di scrittore e giornalista. Tanti percorsi, apparentemente diversi, che si uniscono in un’unica strada: quella che attraversa l’Italia in ogni suo anfratto, tracciandone un ritratto umoristico di caratteri e costumi tanto veri quanto immortali. Modera l’incontro il giornalista Giuseppe Gallo, direttore della testata online AnyName News.

L’evento si terrà all’Iconic Space by alesaracino, sito presso la Cooperativa OltreAmici in contrada Amici snc, a Grottaglie: una vecchia scuderia, finemente ristrutturata, nella quale è allestita un’esposizione di mobili antichi e oggetti di pregio a disposizione dell’utenza, per vivere percorsi sensoriali enogastronomici di degustazione del vino e dell’olio di produzione propria.

Info e prenotazioni al 3477249340 – info@alesaracino.com

Prevendite disponibili presso ‘alesaracino Superior Wines & Bar’, piazza Rossano 2, Grottaglie (TA)

