Emma Marcegaglia, ‘Chiudere ex Ilva sarebbe una follia’

“Noi siamo i più grandi clienti di Accieirie d’Italia, Per noi, ma per tutto il paese, l’acciaio è fondamentale. Perdere l’Ilva sarebbe follia. Non ci posso credere. Queste assemblee rimangono aperte, un’ultima parola negativa non c’è ancora stata. Mi auguro che alla fine si arrivi a una conclusione che permetta all’acciaieria di continuare a produrre, anzi, alzare la produzione”. Lo ha detto l’imprenditrice Emma Marcegaglia a margine di un convegno a Roma di The European House Ambrosetti sulla cattura del carbonio.

“Le potenzialità di Acciaierie d’Italia sono molto maggiori di quello che sta facendo adesso: meno di 3 milioni di tonnellate, potrebbe farne 6, 7 o 8 – ha aggiunto Marcegaglia -. Quando succedono queste cose ci sono stati errori nel passato, scudi penali, contratti cambiati, poi la congiuntura negativa. Credo che in questa situazione ci siano stati errori da tutte le parti. Ma questo tenere aperte le assemblee mi fa sperare che qualche possibilità ci sia”.

