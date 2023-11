Taranto, sospeso panificio per carenze igienico-sanitarie

Nel contesto dei servizi per la sorveglianza igienico-sanitaria a salvaguardia della salute pubblica, i Carabinieri del N.A.S. di Taranto, in collaborazione con il S.I.A.N. dell’ASL locale, hanno ispezionato un panificio di Taranto. Durante l’ispezione, sono state riscontrate pareti e soffitti anneriti, presenza di ragnatele e muffa, attrezzature logore, incrostazioni e residui di precedenti lavorazioni. Queste carenze hanno portato il Direttore del S.I.A.N. del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Taranto a chiudere immediatamente il panificio.

Inoltre, in una pizzeria nella provincia tarantina, i NAS hanno confiscato 20 chili di materie prime per pizza e prodotti dolciari scaduti. In un ristorante, sono stati sequestrati 40 chili di alimenti a causa della mancata osservanza delle procedure di autocontrollo e conservazione degli stessi.

