Emilio Solfrizzi torna nella sua Puglia con ‘L’anatra all’arancia’

Torna nella sua Puglia Emilio Solfrizzi, che con Carlotta Natoli è interprete del classico L’anatra all’arancia. Quattro date in altrettanti teatri del circuito TPP inaugurando ben due stagioni teatrali comunali, quella di Grottaglie e di Foggia.

La prima data è a Grottaglie (Teatro Monticello) dove lo spettacolo è in SOLD OUT, domani mercoledì 24 gennaio alle 20.30. Tappa poi a San Severo (Teatro Verdi) giovedì 25 ore 21.00, per poi terminare la tournée a Foggia (Teatro Giordano) venerdì 26 e sabato 27 (ore 21.00).

Dalla commedia di William Douglas Home e Marc Gilbert Sauvajon, in Italia fu reso celebre nella versione cinematografica del ’75 con la regia di Luciano Salce (attori Monica Vitti, Ugo Tognazzi, Barbara Bouchet, John Richardson, Antonio Allocca. A teatro con la Compagnia Molière e il Teatro Stabile di Verona, la regia è di Claudio Greg Gregori.

Mercoledì 24 a Grottaglie, Teatro Monticello

Giovedì 25 a San Severo, Teatro Verdi

Venerdì 26 e sabato 27 a Foggia, Teatro Giordano

L’Anatra all’Arancia è un classico feuilleton dove i personaggi si muovono algidi ed eleganti su una scacchiera irta di trabocchetti. Ogni mossa dei protagonisti, però, ne rivela le emozioni, le mette a nudo a poco a poco e il cinismo lascia il passo ai timori, all’acredine, alla rivalità, alla gelosia; in una parola all’Amore, poiché è di questo che si parla.

L’Anatra all’Arancia è una commedia che ti afferra immediatamente e ti trascina nel suo vortice di battute sagaci, solo apparentemente casuali, perché tutto è architettato come una partita a scacchi. La trasformazione dei personaggi avviene morbida, grazie a una regia che la modella con cromatismi e movimenti talvolta sinuosi, talvolta repentini, ma sempre nel rispetto di un racconto sofisticato in cui le meschinità dell’animo umano ci servano a sorridere, ma anche a suggerirci il modo di sbarazzarsene.

