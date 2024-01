‘Ginger e Fred’ a Taranto e Barletta con la coppia Guerritore-Vado

Due ballerini che hanno ormai fatto il loro tempo, ospiti in tv per la loro last dance. Monica Guerritore e Massimiliano Vado danno vita a “Ginger e Fred”, spettacolo che andrà in scena mercoledì 24 e giovedì 25 gennaio (ore 21.00 e ore 18.00) al Fusco di Taranto, il 28 al Curci di Barletta.

“Ginger e Fred”, adattamento e regia della stessa Monica Guerritore, prende spunto dalla pellicola del 1986 (sceneggiatura di Federico Fellini, Tonino Guerra, Tullio Pinelli) con due mostri sacri come protagonisti: Marcello Mastroianni e Giulietta Masina.

La storia è quella di Amelia e Pippo, attempati ballerini di tip-tap che vengono inaspettatamente scritturati per uno show di Natale su una televisione privata. È per loro l’ultima occasione di brillare come quando erano nel pieno degli anni, ma quello che non sanno è che il loro numero è solo un breve intrattenimento, un tappabuchi tra una pubblicità e l’altra. Lo spettacolo, tra tenerezza e riso amaro, farà arrivare i due protagonisti a una consapevolezza disillusa del tempo che scorre e di ciò che era e ormai non è più.

Sul palco, oltre a Monica Guerritore e Massimiliano Vado, anche Alessandro Di Somma, Nicolò Giacalone, Francesco Godina, Diego Migeni, Lucilla Mininno, Valentina Morini e Claudio Vanni.

Le scene sono curate da Maria Grazia Iovine, i costumi da Walter Azzini. Coreografie a firma di Alberto Canestro. Piero Sperduti è il light designer. Direttore di allestimento Andrea Sorbera. L’opera è una coproduzione di Teatro della Toscana, Accademia Perduta/Romagna Teatri e Società per Attori.

