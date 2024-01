Bari, sul tetto del Pact l’opera In.Terra

BARI – riflettere sull’imprescindibile rapporto che l’uomo ha con il proprio luogo d’origine pensato non solo come contesto di appartenenza ma anche traslato nei diversi significati che il sostantivo “Terra” può accogliere: un termine dal carattere semplice, inteso tanto come valore collettivo ma anche con accezione archetipa e simbolica. Sarà installata permanentemente sullo skyline del Polo Arti Cultura Turismo Regione Puglia l’opera in.Terra a firma dell’artista Daniela Corbascio. La presentazione delle scorse ore è servita anche a illustrare il catalogo della mostra Ospitalità dello sguardo (esposta al Kursaal Santalucia di Bari negli scorsi mesi, che documenta l’omonimo progetto e le opere realizzate, tra cui proprio in.Terra.

