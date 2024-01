Bari, porta a porta: via i cassonetti da Loseto e Carbonara

BARI – L’ora X è scattata nella primissima mattinata: niente più cassonetti a Loseto, Carbonara e Ceglie. E così la raccolta differenziata porta a porta arriva anche nei quartieri del IV Municipio. Nelle scorse ore, infatti, sono stati portati via sia i bidoni dell’indifferenziato che quelli di carta, plastica e vetro dalle strade delle ex frazioni. L’attività alla presenza dei funzionari dell’Amiu, del presidente del Municipio, Grazia Albergo e dell’assessore all’Ambiente Pietro Petruzzelli che ha salutato con un poco timido “ciao ciao” i carrellati.

Al posto dei cassonetti, ecco le pattumelle, tutte differenziate per colore e per giorno di conferimento. E chi non avesse ancora provveduto al ritiro dei kit dei contenitori, può farlo alla postazione fissa Amiu di via Vaccarella, all’interno del mercato comunale o nella sede Amiu di Ceglie

Sono oltre 14mila i kit destinati alle utenze domestiche (su 18mila) già ritirati, mentre per i condomini con più di nove abitazioni la consegna dei carrellati è stata ultimata in più della metà dei 546 interessati. In tutto 40mila cittadini coinvolti che si aggiungono ai residenti della fascia Bari Nord che già usufruiscono del servizio di porta a porta.

