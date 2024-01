Emergenza Ucraina, prorogata scadenza premessi di soggiorno

Con l’approvazione della Legge di Bilancio del 2023 (L.231/2023), è stata decisa automatica proroga dei permessi di soggiorno per protezione temporanea (Emergenza Ucraina) fino al 31 dicembre 2024. Chi già possiede un permesso di soggiorno con scadenza al 04.03.2023 o 31.12.2023 non deve recarsi in Questura, poiché la scadenza è automaticamente estesa al 31.12.2024. Per chi è appena arrivato in Italia e deve presentare la prima richiesta di permesso, può farlo ogni giovedì dalle 9.00 alle 11.30 presso la Questura. La legge prevede anche la conversione dei permessi in permessi di soggiorno per lavoro, se sussistono le condizioni, tramite apposita domanda compilabile presso gli uffici di Poste Italiane abilitati al servizio “Sportello Amico”.

