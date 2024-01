Manduria, anziana muore da sola a casa. Trovata dopo due giorni

MANDURIA – È morta sola, nella sua casa a Uggiano Montefusco, frazione di Manduria, una 74enne trovata senza vita da almeno due giorni. A soccorrerla sono stati gli operatori del 118 entrati grazie ai vigili del fuoco del distaccamento di Manduria che hanno sfondato la porta di ingresso trovando la donna riversa in cucina a accertandone il decesso, avvenuto per cause naturali. Il medico legale, non ha infatti riscontrato segni di violenza. Presenti sulposto anche i carabinieri della Compagnia di Manduria.

La solitudine fa dunque un’altra vittima. La povera donna, forse colta da un malore, non ha avuto neppure il tempo di telefonare per chiedere aiuto. Sono stati i vicini di casa, preoccupati, a chiamare i soccorsi. Poi la drammatica scoperta. Una morte silenziosa avvenuta tra le mura della propria abitazione, quelle confortanti, di una vita, trasformate poi in una prigione, un posto triste, isolato, dove la donna, sola, ha esalato l’ultimo respiro.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp