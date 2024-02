Emergenza Cinghiali, Galante: ‘La SP 580 va messa in sicurezza’

“È un momento di grande dolore per la nostra comunità, che piange purtroppo l’ennesima vittima di un incidente stradale sulla Strada Provinciale 580 che collega Ginosa e Ginosa Marina. Mi stringo a parenti e amici della vittima”. Lo dichiara il capogruppo del M5S Marco Galante.

“In questo caso – continua Galante – l’impatto è avvenuto perché la vittima, Silvia Bastelli, non è riuscita a evitare l’impatto con un furgone fermo sulla strada dopo aver investito un cinghiale qualche minuto prima. La questione legata all’emergenza cinghiali nella zona va sicuramente affrontata, come richiesto più volte anche dall’amministrazione comunale, ma non è solo il problema. Quella strada deve essere dotata di sistemi per limitare la velocità e va messa in sicurezza. Regione, Provincia e Comune devono fare ognuno la propria parte per attuare interventi indispensabili per l’incolumità di chi la percorre. Non possiamo permettere che si ripetano simili tragedie”, conclude Galante.

