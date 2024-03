“A pochi giorni dal voto per il rinnovo del Consiglio provinciale, fissato per domenica, ribadiamo il nostro sostegno alla lista di centrosinistra Terra Jonica”, scrivono in una nota i rappresentanti del PD Massafra, Annarita Laghezza, capogruppo, Giuseppe Miraglia, Atena Spinelli e Francesco Cacciapaglia.

“La nostra compagine si contrappone alle liste di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Italia Viva e a quella del sindaco Melucci, composta dai transfughi passati dall’opposizione alla maggioranza del Comune di Taranto – aggiungono -. In questi anni, la Provincia di Taranto guidata da Melucci ha mostrato arroganza e disattenzione verso le principali criticità che attanagliano il territorio jonico, addirittura immobilismo in settori strategici come l’edilizia scolastica e le infrastrutture”.

”In questa negativa situazione politico-amministrativa, consideriamo che Paolo Lepore, espressione del Comune di Massafra in Consiglio provinciale, abbia commesso un grave errore ad aver votato a favore del bilancio di previsione dell’ente provinciale guidato da Melucci. È un errore sul piano amministrativo visto il totale menefreghismo manifestato dal Presidente della Provincia verso il territorio di Massafra, ma lo è ancor più sul piano politico visto che la maggioranza del sindaco Quarto si autodefinisce di centrosinistra e aderisce alla lista Terra Jonica. In politica la linearità e la coerenza sono alla base della credibilità, che è condizione necessaria per mantenere il rapporto di fiducia con gli elettori”, sottolinea il PD Massafra.

”Per questo, ribadiamo con convinzione che siamo all’opposizione del presidente Melucci, che a Taranto ha tradito il mandato elettorale e provocato un capovolgimento degli assetti del Comune capoluogo, e che finora ha governato la Provincia con uno sparuto numero di consiglieri di destra. Sosteniamo la lista di centrosinistra “Terra Jonica” e voteremo il candidato del Pd Lucio Lonoce”, concludono.

