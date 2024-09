Elezioni Provincia Matera, Lettieri (PD): “Candidatura Mancini dà avvio ad una nuova stagione di collaborazione”

Matera – “L’occasione della candidatura di Francesco Mancini, persona di valori ampiamente riconosciuti, è stata utile per unire nuovamente, dopo le elezioni regionali, il campo progressista e riformista lucano su una piattaforma programmatica di tutte le forze responsabili che hanno a cuore la crescita e lo sviluppo della Basilicata e delle sue articolazioni istituzionali”. Lo afferma il segretario del Partito democratico della Basilicata, Giovanni Lettieri, che aggiunge: “L’unità dei progressisti e dei riformisti è la precondizione, insieme ad una nuova e più avanzata visione del futuro della Basilicata e dei suoi territori, per superare il non governo della destra in questa regione. Questo nuovo spirito unitario, ritrovato anche grazie alle interlocuzioni per la candidatura di Francesco Mancini alla Presidenza della Provincia di Matera, consente ora anche di mitigare i casi di posizioni quasi alternative tra Partitodemocratico e Movimento 5 stelle registrate nel tempo sui territori. È il caso della città di Matera, dove l’azione, forte ma ragionata, del sostegno alla mozione di sfiducia a Bennardi e alla sua maggioranza, hanno aperto nuovi momenti di confronto basati su temi ed iniziative comuni. È possibile ora, a Matera come in ogni altro Comune dove sono presenti criticità nei rapporti, avviare una nuova stagione fatta di collaborazione che possa essere di stimolo per tutte quelle sigle politiche che si riconoscono nel modello progressista e che intendono interagire da subito anche in vista di ogni possibile futura consultazione elettorale”, conclude Lettieri.

