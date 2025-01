Elezioni Matera 2025: Forza Italia propone le primarie

Le elezioni amministrative della prossima primavera rappresentano un passaggio decisivo per il futuro di Matera. Forza Italia, che nella scorsa legislatura ha svolto un ruolo di opposizione costruttiva al governo Bennardi, ribadisce la necessità di una svolta politica per la città, dopo anni segnati da scelte amministrative percepite come lontane dai reali bisogni di cittadini e imprese.

Matera necessita di un progetto politico serio e condiviso, frutto di ampie convergenze. Per questo, Forza Italia propone che la scelta del candidato sindaco avvenga attraverso le primarie, uno strumento democratico che garantirebbe la partecipazione di tutte le forze civiche e politiche della città, valorizzando le competenze e le affinità con i valori della coalizione di centrodestra.

La proposta mira a superare le divisioni emerse negli ultimi mesi e a costruire un programma inclusivo, capace di rappresentare l’intera comunità, dalle periferie al centro storico. Forza Italia, forte dei risultati ottenuti nel 2020, sottolinea l’importanza di andare oltre i tradizionali confini politici, aprendosi alla società civile per dare risposte concrete alle esigenze di Matera.

Il partito conferma la volontà di contribuire a un progetto che metta al centro il bene comune, rifiutando scelte precostituite e promuovendo un metodo di confronto aperto e trasparente. Per Forza Italia, l’unità del centrodestra è un valore, ma va declinata attraverso un dialogo autentico e un programma politico costruito con il contributo di tutti.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author