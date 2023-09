Economia, a Bari e Lecce arriva Crowdfundme

CrowdFundMe lancia un roadshow dedicato alla finanza alternativa che toccherà le città di Bari e Lecce il 27 e 28 settembre prossimi. CrowdFundMe è il portale della finanza alternativa, quotato in Borsa e autorizzato da Consob, che offre nuove opportunità sia agli investitori, con la possibilità di diversificare il portafoglio, sia alle imprese, di raccogliere capitali per la crescita.

Le tappe pugliesi sono organizzate in partnership con FIDIT, intermediario finanziario che da anni è “hub” della finanza italiana, soggetto qualificato, che offre ai propri associati servizi di consulenza finanziaria e accompagnamento sulle differenti fonti di finanziamento, finanza agevolata, valutazione del merito creditizio e soluzioni alternative al credito bancario tradizionale. FIDIT assiste finanziariamente l’imprenditore e la sua azienda, offrendo anche servizi per migliorare la gestione finanziaria e la tesoreria.

All’interno di questa dinamica, altro ruolo significativo può essere ricoperto dai commercialisti, che in sinergia FIDIT, possono illustrare ai propri clienti i vantaggi e i potenziali rischi, nonché il funzionamento delle agevolazioni fiscali, previste per investimenti in startup e PMI innovative, nonché accogliere l’imprenditore, ascoltare i suoi progetti, verificare insieme l’idea imprenditoriale, redigere il piano industriale e tracciare insieme la strada da percorrere.

Gli investitori possono sfruttare le varie opportunità offerte dal portale per costruire un portafoglio bilanciato, al fine di mitigare il rischio complessivo, investendo in pochi click nei progetti selezionati. Le aziende, invece, grazie a CrowdFundMe hanno a disposizione diversi strumenti per finanziarsi.

“La finanza alternativa ha un potenziale enorme, eppure il suo funzionamento è ancora troppo poco conosciuto. Il roadshow – spiega Tommaso Baldissera Pacchetti Ceo di CrowdFundMe – nasce per colmare questa lacuna, coinvolgendo i commercialisti, che possono avere un ruolo fondamentale nel diffondere un’efficace educazione finanziaria. In particolare, grazie a CrowdFundMe, startup e pmi hanno accesso a uno strumento di raccolta di capitali complementare ai canali tradizionali, e gli investitori possono diversificare il portafoglio sfruttando importanti agevolazioni fiscali.”

Per il Presidente di FIDIT, Nicola Didonna: “Abbiamo subito aderito all’iniziativa del ROADSHOW di CrowdFundMe, ritenendo questa partnership strategica verso un futuro di finanza digitale. Infatti, FIDIT, già nel 2020 si è aperta ai partner Fintech, stipulando convenzioni con le maggiori piattaforme conosciute sul territorio italiano. Fidit «cresce» insieme al Fintech, cosicché si assiste ad un «cambio pelle» del Confidi che diventa così un partner strategico per le pmi nel supportare le esigenze di finanziamento e in generale l’accesso al credito con strumenti di finanza alternativi come microcredito, crowdfunding, direct lending, e in generale con un processo di disintermediazione dal sistema bancario. Si parte sempre da un’analisi dello status quo dell’impresa, con la determinazione dello stato di salute dell’impresa attraverso un rating bancario, e da quel momento inizia un percorso di consapevolezza e di monitoraggio costante dell’andamento dell’impresa suggerendo all’imprenditore azioni adeguate al business.”

