Ecomondo: AqP presenta il Water Safety Plan per le città di domani

La resilienza e la sostenibilità delle città passano attraverso una gestione innovativa dell’acqua, in grado di garantire qualità e sicurezza anche in condizioni di siccità e eventi climatici estremi. In questo contesto nasce il Water Safety Plan di Acquedotto Pugliese (AQP), un piano di sicurezza delle acque basato sulla prevenzione dei rischi lungo tutta la filiera idropotabile. Il progetto è stato presentato a Ecomondo, l’evento sulla transizione ecologica in corso a Rimini, nel panel “Water for Life”.

AQP ha anticipato di cinque anni l’applicazione delle norme nazionali sulla sicurezza idrica, implementando già dal 2018 un primo piano pilota sulla rete. Questo sistema, con applicazione totale prevista per gennaio 2029, garantisce un’alta qualità dell’acqua: in Puglia il tasso di conformità dell’acqua potabile raggiunge il 99,1%, superiore alla media nazionale.

Il piano di AQP copre ogni fase della distribuzione dell’acqua, dai serbatoi alle reti di adduzione, con un monitoraggio costante su oltre 50mila campioni prelevati solo nel 2023. Francesca Portincasa, direttrice generale di AQP, ha spiegato come il piano introduca un controllo avanzato grazie alla “control room” digitale di AQP, in grado di segnalare eventuali anomalie sulla potabilità e di attivare interventi tempestivi.

Durante il panel, Portincasa ha consegnato il “Water for Life AQP Award” alla città di Copenaghen, riconosciuta per le sue pratiche avanzate di gestione dell’acqua piovana, utilizzata per scopi civili come irrigazione e pulizia stradale. L’assessora all’Ambiente della Puglia, Serena Triggiani, ha sottolineato come l’approccio di Copenaghen rappresenti un modello di innovazione e sostenibilità applicabile anche in altri contesti, inclusa la Puglia.

Il dibattito, moderato da Giulio Gambino di The Post Internazionale, ha visto partecipare esponenti del mondo istituzionale e professionale, sottolineando l’importanza della cooperazione e della condivisione delle best practice per la gestione sostenibile delle risorse idriche e la creazione di città resilienti.

