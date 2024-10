Ecco Mark Campbell: ‘Taranto ha grosse potenzialità’

“Abbiamo trovato un accordo e siamo quasi lì, lo vedo fatto”.

Quali saranno i prossimi passi?

”Abbiamo un accordo preliminare, concordato da tutte le parti: ora è solo da prestare attenzione ai dettagli. Siamo sotto una NDA, perciò devo rispettare le persone che sono coinvolte in questo club con me, diremo qualcosa in più nei prossimi giorni“.

Cosa ne pensa di Taranto?

“È una bella città. È la sesta volta che ci torno: è stata molto accogliente, ha molte opportunità e siamo davvero ansiosi di lavorarci”.

E della squadra che idea ha?

“Non è nella posizione migliore al momento, ma l’unica via di risalita è avere fiducia nel gruppo che giocherà questo weekend e che lotterà per i tre punti”.

Un messaggio per i tifosi.

“Non siamo abituati alla Serie C, ma per ottenere risultati non possiamo fare a meno della città e dei sostenitori. Con il team, in arrivo dagli Stati Uniti, non vediamo l’ora di lavorare per loro negli anni a venire”.

