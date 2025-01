Eccellenza, Spinazzola-Ginosa 1-0: decide Bonanno nella ripresa

Ripresa amara per il Ginosa che, nella terza giornata di ritorno, cede di misura sul campo dello Spinazzola al rientro dopo la sosta natalizia. Gara equilibrata, con entrambe le squadre impegnate nella ricerca del gol, ma a decidere è stata la maggiore concretezza dei padroni di casa.

Nel primo tempo, al 26’, il Ginosa sfiora il vantaggio con Gatto, autore di un tiro-cross insidioso dalla destra che impegna severamente Liso. Poco dopo, Bonanno risponde per i baresi con un colpo di testa ravvicinato che termina di poco alto. Alla mezz’ora è Lippo, con una potente conclusione da trenta metri, a sfiorare il bersaglio per gli ospiti.

La svolta arriva nei primi minuti della ripresa: al 50’ Bonanno approfitta di una palla persa dal Ginosa nella propria trequarti e con una precisa conclusione da venti metri batte Santoro, siglando il gol partita. Gli ospiti reagiscono subito e al 52’ Maiorino manca per un soffio l’appuntamento con il pareggio su un cross radente di Richella.

Lo Spinazzola sfiora il raddoppio al 65’ con Caruso, fermato solo dal salvataggio provvidenziale di Larizza sulla linea dopo aver anticipato Santoro in uscita. Il Ginosa tenta fino alla fine di raddrizzare il risultato, ma la manovra offensiva resta imprecisa, senza riuscire a impensierire Liso.

Ora i biancazzurri devono rimettersi subito al lavoro: giovedì, al “Miani”, arriverà l’ostico Acquaviva per una sfida cruciale. Servirà conquistare i tre punti per mantenere vive le speranze di salvezza in una stagione sempre più complicata.

SPINAZZOLA-GINOSA 1-0

RETE: 50’ Bonanno (S).

SPINAZZOLA: Liso, Cappellari, Bellino (72’ Bux), Bocchino, Cagnetta, Diomade, Bonanno, Fucci (62’ Colonna), Corado (68’ Losappio), Emane (40’ Garcia), Caruso (81’ Zingaro). Panchina: Conte, De Giosa, Cirulli, De Marinis. All. Zinfollino.

GINOSA: Santoro, Spinelli, Larizza (86’ Blasi), Lippo, Pizzo, Patronelli, Maiorino, Schirizzi (60’ Kaial), Ferrero, Richella, Gatto (71’ Verdano). Panchina: Coletta, Caponio, Giaracuni, Fayè, Monticelli, Bellini. All. Passariello

ARBITRO: Giulio Quarta di Lecce. Assistenti: Thomas Garofalo di Molfetta e Rocco Epicoco di Brindisi.

Ammoniti: Liso e Diomade (S), Lippo, Pizzo e Maiorino (G).

