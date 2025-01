Promozione, la Soccer Trani ritrova il successo dopo due mesi

La Soccer Trani torna al successo dopo due mesi con un netto 3-0 contro il Santeramo. Protagonisti della giornata Terrone e Pugliese, quest’ultimo autore di una doppietta, che hanno regalato tre punti preziosi ai tranesi. Una prestazione di forza e bel gioco per i dragoni, trascinati da un Vitale in stato di grazia, padrone della trequarti e miglior giocatore in campo. Da sottolineare anche la presenza di sei under tra titolari e subentrati, segno di un progetto che guarda al futuro.

Grazie agli accorgimenti tattici di mister Giangaspero, la squadra ha mostrato un atteggiamento completamente diverso, offrendo la miglior prova stagionale. Decisivo anche il sostegno del pubblico, che ha spinto i biancazzurri alla vittoria. Con questi tre punti, la Soccer Trani sale all’ottavo posto con 23 punti, a -4 dal Don Uva settimo, e attende il recupero di giovedì contro il Bitritto.

La partita

Giangaspero ha optato per un 3-4-1-2 con Pinnelli in porta, una difesa a tre formata da Riondino, Sementino ed Elia, centrocampo con Precchiazzi, Rizzi, Beroshvili e Binetti, Vitale sulla trequarti a supporto delle punte Pugliese e Terrone.

Primo tempo: dopo soli 5 minuti Terrone sblocca il risultato con un gran gol da posizione ravvicinata. Poco dopo, Pugliese spreca un’ottima occasione servito da Precchiazzi. Al 30’, dopo un missile di Vitale che colpisce la traversa, Pugliese firma il 2-0 spingendo la palla in rete sulla respinta. Al 45’, arriva il tris: Beroshvili serve Pugliese che supera il portiere e insacca per la doppietta personale.

Secondo tempo: gli ospiti provano a reagire, ma è ancora la Trani a sfiorare il gol con Vitale, fermato dal palo al 51’. Nel finale, Piombarolo sfiora il quarto gol, ma la sua conclusione termina sull’esterno della rete.

Con questa convincente vittoria, la Soccer Trani dimostra di aver ritrovato fiducia e brillantezza, pronta ad affrontare i prossimi impegni con rinnovato entusiasmo.

