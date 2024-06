Eccellenza pugliese: la geografia del prossimo campionato

Il format a due giorni, lanciato nella stagione 2020-2021, va definitivamente in congedo. Dal prossimo campionato di Eccellenza, infatti, si torna al girone unico come nel periodo pre-Covid, con promozioni e retrocessioni spalmate nel corso dei prossimi tre anni: nel 2024/2025 le squadre saranno 20, nel 2025/2026 passeranno a 18 e nel 2026/2027 scenderanno nuovamente a 16, nel formato storico e tradizionale del massimo campionato pugliese.

Cinque, intanto, sono le province coinvolte, ma bisognerà attendere la finale di ritorno dello spareggio per la Serie D tra Costa D’Amalfi e Bisceglie per avere un quadro completo. A spiccare, come sempre, è la netta prevalenza di formazioni salentine, che saranno sei: dal Gallipoli, retrocesso dopo una sola stagione in Serie D, passando per Brilla Campi, Manduria, Racale, Novoli e Galatina, squadra reduce dalla vittoria del girone B di Promozione.

Dieci, invece, le squadre tra Bari e BAT, distribuite equamente. A rappresentare la provincia di Bari, ci saranno Bitonto, altra compagine retrocessa dalla Serie D, Polimnia, Corato, Arboris Belli e la neopromossa Acquaviva, mentre per la BAT spazio a Barletta, Unione Calcio Bisceglie, Canosa, Molfetta e Spinazzola. In coda, infine, Massafra e Ginosa per la provincia di Taranto e Foggia Incedit per la Capitanata.

Questa, dunque, la situazione in vista del prossimo campionato di Eccellenza. La data cerchiata in rosso per la partenza è quella di domenica 25 agosto.

