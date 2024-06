Virtus Francavilla, fumata bianca con Ginestra per la panchina

FRANCAVILLA F.NA – Per Ciro Ginestra alla Virtus Francavilla ci siamo. La trattativa è alle battute finali e, da quello che risulta, non sarebbe mai stata in discussione, nonostante siano stati valutati ulteriori profili per la panchina. È stata da sempre la prima scelta del diesse Francesco Montervino: via libera per la fumata bianca, l’accordo c’è già da giorni e adesso manca soltanto la firma, che presumibilmente potrebbe arrivare nelle prossime ore. La Virtus Francavilla a Ginestra, adesso non sembrerebbero esserci più dubbi.

