Eccellenza, Molfetta torna da Gallipoli con un poker sul groppone

La Molfetta Calcio torna dalla trasferta di Gallipoli con una sconfitta per 4 a 1, un passivo che appare eccessivo rispetto a quanto visto in campo. L’unica rete per i biancorossi è stata realizzata da Ivan Di Federico.

Martino Traversa ha confermato la stessa formazione che ha trionfato contro lo Spinazzola: Liso tra i pali, difesa composta da Potenza, Romanelli, De Palma ed Esposito, centrocampo guidato da capitan Morra con Ricupero e Carannante, e un attacco affidato a Colamesta, Bozzi e La Pietra.

La partita è iniziata in equilibrio, con entrambe le squadre che si sono affrontate a viso aperto. Tuttavia, al 12’ il Gallipoli ha trovato il vantaggio grazie a un rigore trasformato dall’ex biancorosso Caputo. La Molfetta ha subito il colpo e il Gallipoli ha raddoppiato al 25’ con Mariano. Il primo tempo si è chiuso sul 2-0 per i padroni di casa.

Nella ripresa, Traversa ha inserito Ivan Di Federico al posto di Carannante, una mossa vincente visto che lo stesso Di Federico ha accorciato le distanze di testa. Sul 2-1, la Molfetta ha cercato il pareggio, mancando un’occasione d’oro con Colamesta. Ma, nel miglior momento dei biancorossi, Mariano ha segnato la sua doppietta, portando il Gallipoli sul 3-1. Nel finale, Trinchera ha chiuso i conti con il quarto gol per i salentini.

Un risultato troppo pesante per la Molfetta Calcio, che ha mostrato grinta e voglia di combattere. La squadra ora si prepara alla prossima trasferta contro il Manduria.

GALLIPOLI-MOLFETTA CALCIO 4-1

RETI: 12’ pt Caputo (rig.), 25’ pt Mariano, 18’ st Di Federico, 32’ st Mariano, 43’ st Trinchera.

GALLIPOLI: Centonze, Sansò (67’ De Vito), Cardinale (69’ Cardamone), Tarantino, Trinchera, Prinari, Perchaud, Caputo (77’ Avantaggiato), D’Ettore, Stranieri, Mariano. Panchina: Maggi, Colazzo, Oliveti, Abbate, Marocco, Schirosi. All. Branà Giuseppe.

MOLFETTA CALCIO: Liso, Romanelli (87’ Rizzi), De Palma, Morra, Bozzi, La Pietra (38’ Calabria), Carannante (51’ Di Federico), Potenza (79’ Colangione), Esposito, Ricupero (90’+4’ Mastorilli), Colamesta. Panchina: Viola, Carlucci, Cannito, Leuzzi. All. Traversa Martino.

Arbitro: Giuseppe Pellecchia di Bari. Assistenti: Roberto Chiricallo di Bari e Filippo Alfieri di Lecce.

Ammoniti: Avantaggiato, Cardamone, Stranieri, Colamesta, Ricupero, Bozzi.

