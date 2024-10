Promozione, Coppa Italia: Soccer Trani-Virtus Bisceglie, rocambolesco pari

La partita di andata del secondo turno di Coppa Italia tra Soccer Trani e Virtus Bisceglie si è conclusa con un emozionante 3-3. Gli ospiti sono passati subito in vantaggio, ma i dragoni del Trani hanno ribaltato il risultato in tre minuti grazie ai gol di capitan Precchiazzi e Dragonetti. Tuttavia, i biscegliesi hanno reagito e si sono riportati in vantaggio, ma al 93’, un rigore di Terrone ha fissato il risultato sul pareggio finale.

Mister Mascia ha schierato la Soccer Trani con un 3-4-1-2: Magnifico tra i pali, difesa a tre con Milzini, Riondino e Di Savino (sostituito da Grillo al 56’). Sulle fasce, debutto per Forgione a sinistra e Dragonetti a destra; in mezzo al campo Ragno (sostituito da Precchiazzi per infortunio al 26’) e Prudente (cambiato con Terrone al 71’). Sulla trequarti si è mosso Jeladze (uscito al 45’ per Dell’Oglio), a supporto delle punte Piombarolo e De Giglio (sostituito da Tedone al 63’).

La Cronaca

Primo tempo – Il Trani parte male e subisce gol al 9’: un retropassaggio sbagliato di Milzini permette a Dascoli di segnare per il Bisceglie. All’11’ De Giglio tenta da fuori area, ma Quagliarella para facilmente. Al 16’ De Marco sfiora il raddoppio per il Bisceglie con un colpo di testa, seguito da un’occasione sprecata da De Giglio. Il Trani trova il pareggio al 32’: un cross di Forgione viene mal gestito dal portiere avversario e Precchiazzi ne approfitta. Solo tre minuti dopo, De Giglio serve magistralmente Dragonetti, che segna il 2-1 per i dragoni. Prima della fine del tempo, altre occasioni per De Giglio e Piombarolo non vanno a segno. Si va all’intervallo con il Trani avanti 2-1.

Secondo tempo – Al 52’, un’altra distrazione difensiva del Trani permette ad Amorese di pareggiare. Precchiazzi tenta due volte il gol, ma senza successo. Al 77’ Genchi segna su punizione per il 3-2 del Bisceglie. A peggiorare la situazione per il Trani, Riondino viene espulso all’83’. Tuttavia, al 93’, Terrone viene atterrato in area e trasforma il rigore per il definitivo 3-3. Gli ultimi minuti vedono ancora un tentativo pericoloso del Bisceglie, ma la partita si chiude con un pareggio spettacolare.

