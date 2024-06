Eccellenza, Manduria: Vinci cede il club a Di Maggio

Giuseppe Vinci ha annunciato la cessione della società Ug Manduria Sport a Fabio Di Maggio, un giovane imprenditore della finanza. Vinci ha dichiarato: “Con grande entusiasmo annuncio il rilevamento del Manduria Calcio, un passo importante per il futuro del calcio locale”. Ha espresso gratitudine verso coloro che hanno collaborato con lui durante il suo mandato, augurandosi che Di Maggio continui a portare avanti il calcio locale con la stessa passione e dedizione.

Fabio Di Maggio ha ringraziato il presidente uscente per il suo operato e per i risultati raggiunti, impegnandosi a mantenere e accrescere l’entusiasmo intorno al Manduria Calcio. Ha sottolineato che il passaggio di consegne è avvenuto con serenità e professionalità, con l’obiettivo di garantire la stabilità e la crescita della società. Di Maggio ha anche annunciato trattative in corso con squadre di Serie A per creare opportunità di crescita per i giovani giocatori del Manduria Calcio.

Inoltre, è stato annunciato il ripristino dello storico stemma del Manduria Calcio del 1926. Il neovicepresidente Giovanni Dinoi ha affermato che questo gesto rappresenta un riconoscimento verso la tradizione e l’identità della città. Dinoi ha espresso soddisfazione per l’approvazione della proposta da parte di Di Maggio.

Di Maggio ha infine ringraziato collaboratori e staff tecnico per il loro impegno nella riorganizzazione della società e nella ricerca delle migliori forze per la squadra. Ha sottolineato l’importanza del loro contributo per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

L’acquisizione del Manduria Calcio da parte di Fabio Di Maggio segna un nuovo capitolo per il calcio locale, con la promessa di continuare a essere un punto di riferimento per la città e per l’intera regione.

