Eccellenza, Manduria inaugura il Dimitri con un pareggio

Prima del match, c’è stata l’inaugurazione del “nuovo” Dimitri con il taglio del nastro alla presenza delle principali cariche istituzionali. E la sfilata della Coppa Italia sotto la gradinata di casa, accompagnata dal capitano Angelo Maraglino.

Mister Salvadore conferma il 3421 di coppa, davanti si affida al rientrante Ancora come falso nove, ai suoi lati Quarta e Salatino. Mediano tutta over con Maroto, Castro, Marsili e Cicerello. Out Maraglino, Aquaro e D’Ettorre.

Il Manduria parte fortissimo, al minuto 2 gran botta dal limite di Ancora. Risposta puntuale di Ferraris sulla conclusione del numero 77. Al 4’ ancora biancoverdi vicini al vantaggio con Quarta, complice un errore di Giglio, il calciatore biancoverde prova un pallonetto in piena area.

Il Manduria passa con Salatino un minuto dopo (al 5’), sottomisura non perdona, dopo un primo tentativo di Rapio a tu per tu. 1-0 Manduria. Ancora biancoverdi in costante proiezione offensiva, all’11’ Cicerello si mette in proprio e dai trenta metri calcia dalla distanza, ancora Ferraris in due tempi.

Il Racale risponde al 18’ con Latorre in area di rigore, ma la sua conclusione resta a metà, tra un tiro e un cross, vanificando una buona chance. Gli ospiti ci riprovano timidamente al 36’, con una tiro da fuori di Pennetta che non inquadra lo specchio. Il Manduria, in chiusura di primo tempo, sfiora il raddoppio su una incursione dall’out destro di Cicerello, il tentativo di Quarta trova solo l’esterno della rete.

Salvadore opta subito per un cambio in avvio di secondo tempo: fuori Quarta, dentro Lorusso, con Ancora dirottato sull’esterno. Il Racale ripristina la parità al 10’ della ripresa con Latorre, sua la deviazione sottomisura che fa 1-1. Il Manduria torna a bussare nella metà campo ospite con i soliti calci piazzati insidiosi di Marsili. Al 23’ chance per il Manduria, servizio preciso di Maroto per Salatino che tarda a calciare in area di rigore e la difesa ospite chiude ogni spiraglio.

Al 37’ occasione Racale, su un cross dall’out mancino, Rapio devia verso la sua porta, ma Coletta riesce a neutralizzare. Al 43’ ancora Latorre, conclusione smorsata che si spegne alla sinistra di Coletta. In pieno extra-time, determinante Coletta su una conclusione insidiosa di Flordelmundo del Racale. Solo un pari al nuovo “Nino Dimitri” per il Manduria, i biancoverdi saranno impegnati mercoledì a Sarno per la prima gara della fase nazionale della coppa Italia.

Manduria-Racale 1-1

Manduria: Coletta, Cicerello, Bocchino, D’Aiello, Rapio, (89’ Rapio), Maroto, Castro, (90’+1’ Ristovski), Marsili, Ancora, (85’ Plecic), Quarta, (46’ Lorusso), Salatino. Panchina: Salvadore, Dorini, Ungredda, Salvemini, Zecca, Ristovski.

Racale: Ferraris, Manca, Fabiani, Moran, Pizzo, Giglio, Pennetta, (80’ Parlati), Flordelmundo, Latorre, Romano, (82’ Dambros), Gravina (70’ Castellaneta). Panchina: Centonze, My, Caputo, Centonze, Balanda, Baldari.

Arbitro: Giorgio Caldararo della sezione di Lecce.

Ammoniti: Salatino (M), Romano (R), Fabiani (R), Castro (M), Salvadore (M).

Note: recuperi, 3 minuti primo tempo; 6 minuti secondo tempo.

