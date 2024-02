Il Potenza recupera nel finale: contro il Monterosi termina 1 a 1

La prima gara di questa 25esima Giornata vede in campo Monterosi e Potenza. Prima panchina per mister Scazzòla che vorrà provare subito a fare bene contro un Potenza in cerca di continuità di prestazioni dopo la buona prova contro la Casertana.

La prima occasione del match arriva dopo 22 minuti con Eusepi che da calcio d’angolo manda la palla di poco fuori. Quattro minuti dopo c’è una buona incursione sempre del numero 9 campano che trova però l’uscita scomposta di Alastra che chiude in corner. Il primo e unico tiro della prima frazione di gara degli ospiti ce lo ha sul destro Caturano ma la palla è presa facile di Forte. Al 40esimo occasione per Vano che prende il tempo a Verrengia ma il suo colpo di testa è di poco fuori misura. Sempre Vano (1-0), però, due minuti dopo prende le misure e questa volta non lascia scampo al numero 22 rossoblù realizzando la rete dell’uno a zero con un colpo di testa preciso che si spegne sotto l’incrocio. Monterosi che rientra così meritatamente in vantaggio negli spogliatoi. Potenza che messo in campo uno sterile possesso palla tirando in porta una sola volta in 45 minuti.

Nella ripresa dopo 5 minuti arriva la prima e unica occasione dei padroni di casa con Vano che trova la pronta risposta di Alastra. Il Potenza cresce nel finale. Al 77esimo Caturano non ci arriva per un soffio sull’ottimo traversone di Asencio subentrato a Burgio. Al minuto 84 occasionissima per i ragazzi di Marco Marchionni con Saporiti che calcia un destro forte rasoterra che trova però Forte sulla traiettoria. Il numero 70 diventa il protagonista del secondo tempo prima all’86esimo con un calcio di punizione che si spegne di poco alla sinistra del portiere e poi al novantesimo (1-1) quando sfrutta al meglio l’assist di Caturano per la rete dell’uno a uno. Ma le emozioni non finiscono qui perché nel secondo dei tre minuti di recupero, Forte è strepitoso a congelare il risultato su Caturano che si dispera per l’occasione sprecata.

Termina dunque con un pareggio una gara dai due volti. Un Monterosi padrone del campo nel primo tempo, un Potenza che è venuto fuori nella seconda frazione del match e che ci ha creduto fino alla fine. Un pari tutto sommato giusto anche se, va sottolineato: il Potenza affrontava l’ultima in classifica.

IL TABELLINO DI MONTEROSI – MESSINA

Sabato 10 febbraio 2024, ore 20.45, stadio “G. Bonolis”: 25a Giornata Campionato Serie C – Girone C

MONTEROSI (3-5-2): Forte; Piroli, Mbende, Sini; Verde, Gavioli (16’st Scarsella) Gori (27’st Tolomello) Parlati Crivello (35’st Crescenzi); Eusepi Vano (35’st Di Francesco):

A disp.: Rigon, Tartaglia, Ferreri, Silipo.

All.: Scazzola

POTENZA (3-5-2): Alastra; Armini (31’st Rossetti) Sbraga Verrengia; Spaltro (1’st Hadziosmanovic) Maisto (16’st Pace) Schiattarella Candellori Burgio (16’st Asencio); Caturano Volpe (1’st Saporiti).

A disp.: Cucchietti, Galiano, Marchisano, Maddaloni, Steffè, Castorani, Mazzeo, Hristov.

All.: Marchionni

Arbitro: Totaro (Lecce)

Guardalinee: De Vito (Napoli) – Abbinante (Bari)

Quarto Uomo: Aronne (Roma 1)

MONTEROSI 1 – 1 POTENZA

MARCATORI: 42’ Vano, 90’ Saporiti

AMMONITI: 39’ Volpe, 45’ Verrengia

ESPULSIONI:

CORNER: 3 – 7

RECUPERO: 0’ – 3’

