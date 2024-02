Anche il Taranto vince il 74° Festival di Sanremo

Il Taranto ha vinto il 74° Festival di Sanremo, quello social ideato e organizzato dalla Lega Pro.

Iniziando dal Gruppo D, il Taranto ha dimostrato la sua forza avanzando con determinazione. Negli ottavi i rossoblu si sono aggiudicati il confronto con il Potenza, per poi uscire vittoriosi dalla sfida con il Vicenza dei quarti. In semifinale, hanno affrontato e superato la Carrarese guadagnando l’accesso alla finalissima, dove hanno battuto anche il Pescara aggiudicandosi la vittoria del 74° Festival di Sanremo Serie C.

Ben 40 le società che si sono candidate al contest ideato dalla Lega Pro e che hanno indicato gli artisti che in qualche modo hanno incrociato il proprio percorso professionale sanremese (considerando sia le passate edizioni che quella attuale) e una relativa canzone, con abbinamenti puntuali e spesso curiosi: dai grandi miti della canzone italiana come Mina, Lucio Dalla e Pupo a talenti emergenti come quello di Angelina Mango.

Sul profilo ufficiale Instagram (@legaproofficial), è stato votato il proprio artista preferito, tramite commenti ai post e interagendo nelle stories. In gara 40 brani che hanno raccontato un pezzo di storia della musica italiana e che si legano ai rispettivi club per motivazioni geografiche, di vita personale, di accostamenti tra il testo e la squadra e così via.

