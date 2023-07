Eccellenza: Iscrizioni entro il 4 agosto, l’Avetrana rinuncia

Il consiglio direttivo della LND Puglia ha fissato a venerdì 4 agosto 2023 il termine perentorio per la presentazione delle domande di iscrizione per quelle società che ancora non hanno provveduto, ma che hanno comunque dichiarato la volontà di partecipare ai campionati di Eccellenza e Promozione.

L’Avetrana rinuncia – Nella riunione del 27 luglio scorso, inoltre, il consiglio direttivo ha preso atto della rinuncia formale dell’Avetrana al prossimo campionato di Eccellenza. Pertanto, tutti i calciatori tesserati col club sono svincolati d’ufficio.

