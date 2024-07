Eccellenza, il Montescaglioso Calcio è ufficialmente tornato

Il Montescaglioso ha ufficializzato la partecipazione al prossimo campionato di Eccellenza Lucana. La società, guidata dal presidente Filippo Ragone ha completato l’iter necessario per ottenere il via libera ufficiale. Con grande soddisfazione, i dirigenti del club hanno annunciato di aver ultimato tutte le pratiche per l’iscrizione dell’ex Matera CdS, ora rinominato e rinnovato con il nuovo logo del Montescaglioso. Un comunicato del club ha confermato tutti i dettagli.

“Con immenso piacere comunichiamo che abbiamo ultimato le pratiche federali di cambio sede, cambio denominazione sociale e formalizzato l’iscrizione al prossimo campionato di Eccellenza Lucana 2024/25 come Asd Montescaglioso. Nasce ufficialmente una nuova storia, pronti a scriverla tutti insieme per una grande piazza che merita! Forza Montescaglioso!”, si legge nella nota.

Nei prossimi giorni sarà inaugurata la nuova sede sociale e saranno comunicati l’organigramma, lo staff e la rosa completa che inizierà la preparazione precampionato il 1º agosto a Montescaglioso. Successivamente, è prevista una presentazione ufficiale e una conferenza stampa per illustrare il progetto alla città, con l’arrivo degli atleti e la sistemazione logistica.

Il progetto, reso effettivo dal 15 luglio 2024, è il frutto dell’entusiasmo e della tenacia di tutti i dirigenti. Il presidente Filippo Ragone ha espresso la sua gioia per la realizzazione di un sogno coltivato a lungo: “Contentissimo per la realizzazione di un progetto che abbiamo fortemente voluto in ottica degli obiettivi di crescita e del senso di appartenenza a questa società e a questi colori che sono fortissimi.”

La società sta lavorando con impegno per costruire una squadra competitiva, capace di regalare grandi soddisfazioni ai propri sostenitori.

