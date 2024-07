Eccellenza, Gallipoli: ufficiali Maggi e Avantaggiato

Il Gallipoli Calcio ha ufficialmente annunciato l’acquisizione di Alessandro Avantaggiato e Francesco Maggi per la prossima stagione.

Alessandro Avantaggiato, salentino del 2000, è un versatile attaccante che può giocare sia da esterno offensivo che da trequartista. Cresciuto nel vivaio del Lecce, ha giocato in Serie D con Nardò e Taranto, prima di trasferirsi ad Altamura e successivamente alla Fidelis Andria, dove ha contribuito alla promozione in Serie C. Dopo alcune presenze in terza serie con la Fidelis, ha militato in Serie D con Casarano, Chieri, Pinerolo e Molfetta. L’ultima stagione lo ha visto protagonista con il Bisceglie Calcio. Avantaggiato ha dichiarato: “Onorato per questa chiamata che mi fa arrivare in una piazza importante e con una grande storia. Farò di tutto per ripagare la fiducia della società e del mister, ma soprattutto per onorare questa maglia. Nonostante la retrocessione, ho trovato grande entusiasmo e voglia di ripartire. Un caro saluto a tutti voi tifosi”.

Francesco Maggi, portiere classe 1995 originario di Martina Franca, ha sviluppato la sua carriera tra Eccellenza e Serie D, giocando per squadre come Terlizzi, Manfredonia, Campobasso, Isernia, Vastogirardi, Olympia Agnonese e Igea Virtus. Nella scorsa stagione ha vestito la maglia dell’Ugento, contribuendo significativamente alla promozione in Serie D con 16 clean sheet. “Contento del mio arrivo in questa splendida realtà. Conosco bene la categoria e so che questo campionato, a girone unico, sarà ancora più difficile, ma allo stesso tempo più stimolante. Un saluto a tutti i tifosi gallipolini, ai quali prometto di onorare questa gloriosa maglia sempre”, ha commentato Maggi.

