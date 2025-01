Eccellenza, Bisceglie si rinforza col condor Gennaro Manzari

Colpo di mercato per il Bisceglie Calcio, che inaugura il 2025 con un importante innesto offensivo: Gennaro Manzari, classe 1985, entra ufficialmente a far parte della squadra nerazzurro stellata.

Soprannominato “Condor” per il suo istinto da goleador, Manzari è un autentico veterano del calcio dilettantistico. Con oltre 200 gol in carriera, ha lasciato il segno in ogni squadra in cui ha militato, contribuendo alla conquista di sei campionati. La sua lunga carriera è iniziata nel 2005/2006 con il Noicattaro e lo ha visto indossare le maglie di numerosi club pugliesi, tra cui Monopoli, Fidelis Andria, Vigor Trani, Bitonto, Barletta e, più di recente, Polimnia, lasciato pochi giorni fa.

A Bisceglie Manzari è già noto per l’ottima stagione 2021/2022, quando raggiunse la doppia cifra con l’Unione. Ora, con la maglia nerazzurra, punta a replicare i suoi successi e a confermare la sua fama di attaccante letale.

