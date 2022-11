Condividi su...

Linkedin Whatsapp email

Il Bisceglie ha comunicato di aver risolto consensualmente il rapporto con il calciatore Ruggiero Paolillo. Con una nota, la società del presidente Racanati “ringrazia il 24enne centrocampista barlettano sia per il contributo fornito in campo alla causa nerazzurra nel primo segmento di stagione sia per la condotta esemplare augurandogli le migliori fortune umane e lavorative”. (Foto Emmanuele Mastrodonato)