Eccellenza: Bisceglie, conferma al centro della difesa per Rodriguez

Arriva una riconferma significativa per il reparto arretrato del Bisceglie. Dopo le 14 presenze collezionate nello scorso campionato, il centrale difensivo mancino Nicolas Rodriguez continuerà a indossare la maglia nerazzurro stellata.

Classe 1998, originario di Montevideo, Rodriguez è determinato a compiere un ulteriore, importante step nel suo percorso agonistico, avviato nelle giovanili del Wanderers U19 nel proprio Paese e proseguito con la parentesi nella Primavera del Pescara, preludio alle prestigiose esperienze nella Liga de Ascenso (serie B) e nella Primera Division (serie A) uruguaiana in forza alla Juventud de Las Piedras (nel complesso 19 presenze).

Nel primo segmento dell’annata 2021/22 il suo ritorno in Italia tra le fila del Rotonda, in D, a precedere l’avventura sempre in quarta serie con il Pineto, dove è sceso in campo 5 volte. L’estate scorsa, infine, l’approdo a Bisceglie, dove ha avuto modo di mostrare le proprie qualità di difensore grintoso, dotato di buona tecnica nonché valido nel gioco aereo.

“A Bisceglie mi sono trovato davvero bene lo scorso anno e non vedo l’ora di ricominciare – esordisce Rodriguez -. Sono molto felice e al contempo tanto carico quanto consapevole che bisognerà lavorare sodo fin dall’inizio per ripartire ad inseguire quell’obiettivo sfuggito di un soffio a maggio. Ai nostri tifosi dico semplicemente di starci accanto in ogni momento, fin dalla preparazione che inizierà a breve. Faremo di tutto per regalare loro le gioie che meritano”.

