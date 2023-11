Eccellenza/B: Vapore-gol, Mesagne espugna Otranto

Scivolone casalingo drammatico per l’Otranto. Continua il momento nero per l’undici biancazzurro che tra le mura amiche del “Nachira” lascia strada anche al Mesagne che conquista tre punti col minimo sforzo.

Prima del fischio d’inizio osservato un minuto di silenzio in ricordo delle vittime del nubifragio in Toscana. Data l’importanza capitale della contesa le due squadre danno vita a una partita priva di particolari emozioni, più attente come sono a non scoprirsi invece che a proporre.

Il primo tempo corre via senza particolari sussulti: i locali faticano ad arrivare alla conclusione, il Mesagne controlla senza particolari patemi ma non punge in avanti. Le uniche conclusioni da annotare sono così un tiraccio dal limite di Lorenzo Piccinno poco dopo la mezz’ora e, proprio allo scadere, il cross dalla sinistra di Vigliotti che il portiere devia favorendo la conclusione di un avanti idruntino che non trova il bersaglio grosso.

La ripresa si apre con la doccia fredda per Otranto. Corre il 9’ quando Caroppo respinge sulla sua destra una conclusione dal limte, la sfera è raccolta da un calciatore del Mesagne che rimette sul secondo palo per il colpo di testa vincente di Vapore.

La reazione biancazzurra si manifesta in un colpo di testa “sporco” di Trovè che si spegne di poco a lato. Al 23’il direttore di gara lascia correre su un evidente fallo di mano di un difensore ospite mentre i calciatori di casa reclamano la concessione di un penalty. Poco dopo la mezz’ora, Tourè raccoglie un calcio piazzato toccato dalla barriera e da posizione favorevole sparacchia alto.

Il Mesagne non corre ulteriori pericoli e anzi va vicino al raddoppio in un paio di occasioni. Finisce tre minuti oltre il 90’, in casa biancazzurra cala il sipario. L’Otranto resta inchiodato a cinque punti in classifica, penultima posizione. Domenica prossima sfida in trasferta a Matino.

OTRANTO-MESAGNE 0-1

RETI: 9’st Vapore.

OTRANTO: Caroppo (K), Angelini, Plevi, Medaglia (22’st Nicolazzo), Signore, Cisternino, Valentini, Vigliotti (29’st Gallo), Trovè, Piccinno, Tourè. Panchina: Melito, Aprile, Liquori, Greco, Rollo, Tremolizzo, Murrone. All. Tartaglia.

MESAGNE: Carriero, Orfano, Galeone, Pizzolla, Cerrato, Tamborrino, Coronese(10’st Giancola), Sacco, Vapore (43’st Gravili), Dippolito, Miccoli (22’st Lombardi). Panchina: Di Pietrangelo, Ancora, Venturuzzo, Ribezzo, Nyah, Campa. All. Semeraro.

ARBITRO: Mauro Alberto Portoso di Molfetta. ASSISTENTI: Francesco Sifo di Molfetta e Carlo Boccuzzi di Bari.

AMMONITI: Medaglia (O), Dippolito e Tamborrino (M).

NOTE: angoli 8-4 per l’Otranto. Recuperi: 2’pt; 3’st.

