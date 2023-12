Eccellenza/B, Manduria: Salvadore, ‘Brilla Campi squadra tosta’

E’ l’ultima gara del 2023 prima della sosta, la seconda del girone di ritorno del campionato di eccellenza pugliese girone B. Il Manduria farà visita al Brilla Campi, quarta forza del torneo con 27 punti. E’ tra le squadre più solide e organizzate del girone che ha trasformato il fattore campo in un vero e proprio punto di forza.

Il Manduria è reduce dal passaggio in finale di coppa, dopo il ko nei minuti regolamentari con il Massafra, ai rigori la squadra di Salvadore ha conquistato il pass per il turno successivo grazie a un super Maraglino, autore di tre rigori parati.

A margine della rifinitura del sabato mattina, ha parlato mister Andrea Salvadore che ha presentato la partita con il Brilla Campi. “Impegno ostico, incontriamo una squadra organizzata che ha un’identità. Hanno gente come Poleti, Marti, Facecchia che si sa muovere negli spazi e sono bravi nei duelli. Hanno un centrocampo molto dinamico, dobbiamo tenere alta la concentrazione. In casa sono un rullo compressore, per noi sarà un test importante dopo la coppa, servirà testa e cuore. Adesso bisogna portare dalla nostra le energie nervose per chiudere bene il 2023”.

Tutti convocati, tranne il difensore Rapio, out per infortunio. “L’entità del problema di Rapio lo conosceremo la prossima settimana. Abbiamo cambiato tanto in sede di mercato e dobbiamo rimodulare alcuni meccanismi gradualmente. Da adesso in poi avremo un calendario importante, bisogna pensare a una gara per volta”.

Calcio d’inizio ore 15.00 al campo comunale “Mazzotta” di San Pancrazio. Live streaming sui canali di Antenna Sud Sport.

