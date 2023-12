Eccellenza/A, UC Bisceglie con l’ultima della classe per ripartire

Una partita contro l’ultima in classifica con 0 punti raccolti sinora sarà il match conclusivo del 2023 per il team azzurro. I ragazzi di mister Angelo Monopoli, vogliosi di riscattare la sconfitta di domenica scorsa nel derby contro il Bisceglie (2-0) che gli è costato la vetta della graduatoria, riceveranno il San Severo Calcio 1922 in una gara dall’esito apparentemente scontato con i giallogranata che sinora non hanno raccolto punti e raggranellato solo 5 reti fatte contro i 70 gol subiti. Motivazione importante per gli azzurri sarà quello di fare bottino pieno e “sperare” in un risultato favorevole nello scontro diretto tra Real Siti e Bisceglie che consentirebbe di tornare in vetta alla classifica e concludere in bellezza questa seconda parte di stagione del 2023. La gara con fischio d’inizio alle ore 14.30 con ingresso libero sarà arbitrato dal sig. Giuseppe Pellecchia (sezione di Bari) mentre gli assistenti saranno Andrea Rizzi e Francesco Di Muzio entrambi di Foggia.

