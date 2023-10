Eccellenza/B: Manduria-Mesagne 1-0, decide il solito Munoz

Il Manduria fa cinque su cinque e consolida il primato in testa alla classifica con 15 punti nel campionato di Eccellenza girone B. I biancoverdi sono l’unica squadra dei due gironi a non aver ancora incassato gol. Decisivo il gol di Daniel Munoz alla mezz’ora della ripresa.

E’ sempre l’attaccante spagnolo (dopo la gara col Novoli) a metterci letteralmente la testa tra i marcatori. E’ il terzo 1-0 consecutivo in campionato, di fronte a un Mesagne che ha dimostrato di essere all’altezza, per ampi tratti del match, ai primi della classe.

Nel pre – partita, la società biancoverde ha omaggiato mister Andrea Salvadore con una maglia celebrativa, davanti ai propri tifosi. Il tecnico salentino taglia il traguardo delle 600 panchine tra Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria. Dopo l’applauso della gradinata del “Camassa” di Sava, via alle ostilità.

Al primo minuto parte subito forte il Manduria sull’asse Espinar-Munoz che combinano in area, con il secondo che conclude alla sinistra di Carriero. Il Mesagne si affaccia con Vapore, al 5’ dall’out mancino calcia a giro dal vertice dell’area ma non inquadra lo specchio della porta. Il Manduria ha una buona chance per passare in vantaggio al 19’: Dorini dal fondo serve nel cuore dell’area Cavaliere, ma il suo mancino è impreciso e spedisce la sfera oltre la traversa. Al 26’, Vapore su calcio di punizione ravvicinato, impegna severamente Maraglino che respinge lateralmente. Il Manduria si lascia preferire sul piano territoriale ma non affonda, gli ospiti serrano le linee pronti sempre a ripartire.

Nella ripresa al 10’ Salvadore ridisegna la squadra con quattro calciatori offensivi: fuori Maroto e dentro Quarta a supporto di Espinar, Munoz e Cavaliere. E’ sempre Vapore il più vivace del Mesagne che dalla solita zolla dal vertice dell’area prova la soluzione a giro, Maraglino risponde presente. Al 22’ errore di Cicerello che innesca Baba, il pallonetto supera il portiere del Manduria, poi lo stesso Cicerello a porta sguarnita ripiega in corner. Al minuto 30’ si sblocca il risultato, cross di Dorini dalla fascia sinistra, Munoz svetta di testa più in alto di tutti e fa 1 a 0. Al 38’ il Mesagne risponde sempre da fuori area, prima con Lombardi e poi con Pizzolla. Il Manduria centra la quinta vittoria consecutiva senza incassare reti. Prossimo appuntamento in trasferta contro il Racale.

Formazioni iniziali

Ug Manduria Sport: Maraglino; Dorini, Lopez, Bocchino, Cicerello; Maroto (10’st Quarta), Linares, Tondi, Espinar, Munoz, Cavaliere (41’ st Aquaro).

A disp: Salvadore, Cutrone, Aquaro, D’Ettorre, Scardia, Argese, Signorelli. All. Salvadore

Mesagne Calcio: Carriero; Orfano, Galeone, Lombardi, Cerrato, Tamborrino, Coronese (15’st Giancola), Sacco (32’ st Pizzolla), Baba, D’Ippolito, Vapore.

A disp: Pizzi, Di Dio, Spagnulo, Gravili, Miccoli, Coronese N., Ancora. All. Cimino

Reti: Munoz al 30’ del secondo tempo

Ammoniti: Baba (ME), Carriero (ME), Cavaliere (MA), Giancola (ME), Tondi (MA), Pizzolla (ME)

