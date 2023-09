Eccellenza/B: Manduria macchina da gol, poker al Brilla Campi

Il Manduria passa anche sul neutro di Carosino e batte 4-0 il Brilla Campi. Dieci reti, zero subite nelle prime due giornate di campionato, una vera e propria macchina da gol quella allestita da mister Salvadore. Di Cavaliere, Bocchino e Maroto le realizzazioni del Manduria, di Caravaglio l’autogol che ha spianato la strada per il 4-0 finale.

Il primo squillo è proprio di Bocchino, il difensore argentino svetta di testa al 2’ minuto e non inquadra di poco lo specchio della porta. Il Brilla risponde colpo su colpo e Martinez dalla distanza trova le mani di Maraglino. I biancoverdi passano al minuto 23, Maroto mette una palla insidiosa dalla trequarti, Caravaglio è sfortunato e la sua deviazione beffa Laghezza. Gli ospiti al 32’ restano in dieci uomini, doppio giallo per Litti. Il Manduria ne approfitta e al 40’ affonda sulla fascia con Quarta che confezione l’assist al bacio per Cavaliere. L’attaccante biancoverde gira in rete e fa 2-0.

Nella ripresa la partita cambia, il Brilla torna prepotentemente partita e ci prova subito con Poleti in area di rigore. Martinez al 16’ si procura il penalty, ma Caravaglio trova Maraglino in giornata di grazia che sporca la sua conclusione sul palo. I bianconverdi provano a rialzare il baricentro con le conclusioni di Espinar e Cavaliere. Nel finale Bocchino di testa trova il tris al 45’, chiude i conti Maroto al 47’ per il 4-0 finale.

MANDURIA-BRILLA CAMPI 4-0

Manduria: Maraglino; Dorini, Bocchino, Lopez, Rapio (18’st Cicerello); Quarta (18’st Tondi), D’Ettorre (11’pt Linares), Maroto; Espinar (44’ Aquaro), Cavaliere, Munoz (41’st Cutrone). Panchina: Salvadore, Signorelli, Argese, Zecca. Allenatore: Salvadore.

Brilla Campi: Laghezza; Spedicato, Litti, Iaia, Carrozzo; Narducci, Olibardi, Caravaglio, Facecchia; Martinez (44’Armenia), Poleti (18’st Schiavone). Panchina: Innocente, Fontanella, Armenia, Maniglia, De Ventura, Carlucci, Pascali, Poletì.

Ammoniti: Quarta (M), Munoz (M), Carrozzo (BC) De Ventura.

Espulso: Litti (BC) al 32’ (doppia ammonizione)

