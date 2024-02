Eccellenza/A, UC Bisceglie-Molfetta Calcio: big match al Di Liddo

Terza contro seconda: la sfida di domenica 18 febbraio 2024 con fischio d’inizio alle ore 15, tra Unione Calcio Bisceglie e Molfetta Calcio non poteva che essere la partita di cartello di questo turno.

Al “Di Liddo”, in assenza del tifo ospite (per effetto del divieto di vendita di tagliandi per la tifoseria molfettese da parte della Prefettura), si disputerà una stracittadina decisiva per le sorti di entrambe le squadre.

La “sorpresa” Unione è chiamata a riscattare la sconfitta di Canosa dell’ultimo turno e valorizzare il fortino casalingo in cui è ancora imbattuta nelle 9 partite disputate tra le mura amiche della struttura di Via Cavour. Gli azzurri di Angelo Monopoli dovranno però fare a meno dello squalificato Saani e dell’infortunato Farinola.

I biancorossi di Giuseppe Branà, dopo la sconfitta nella finale di Coppa con il Manduria, per conquistare il ritorno in D hanno l’unica strada percorribile in campionato. Il momento di forma di capitan Vicedomini e compagni è lusinghiero in questo scorcio di 2024 con 4 vittorie su 4 e ben 28 reti messe a segno. Osservato speciale per gli azzurri dovrà essere Peppe Lopez, capocannoniere con ben 17 marcature in 19 gare.

La sfida si preannuncia dall’esito quanto mai aperto e ricco di spettacolo dato che entrambe le squadre cercheranno la vittoria per non perdere il passo della capolista Bisceglie 1913, impegnata a Polignano, attualmente a +5 sulla seconda Molfetta e +6 sull’Unione.

La gara sarà trasmessa in diretta dall’emittente Antenna Sud Extra (Canale 92 DT) e in streaming sul sito antennasud.com.

Arbitro del match sarà Francesco Albione della sezione di Lecce, mentre gli assistenti saranno Francesco Spinelli (Taranto) e Fabio Santo (Barletta).

