Eccellenza/A: UC Bisceglie a San Severo per allungare la striscia vincente

Sfruttare il momento positivo e allungare in classifica, questi gli imperativi dell’Unione Calcio Bisceglie. Il team azzurro capitanato da Vincenzo Bufi è in un momento favorevole in cui ha liquidato il Borgorosso con uno doppio 2-0 (in casa e in trasferta) e ha vinto il derby con il Bisceglie (1-0) nella prima giornata di Eccellenza 23/24. Risultati impreziositi dall’imbattibilità della difesa che in oltre 270 minuti non ha ancora subito gol.

Ora l’ostacolo San Severo, prima trasferta del Campionato azzurro, con i ragazzi di Maffucci (che non avrà a disposizione lo squalificato Conversano) che vengono da un trittico di match che li ha visti raccogliere una vittoria e un pareggio in Coppa con il Real Siti, mentre sono usciti sconfitti in casa della Virtus Mola (3-2), avversario dell’Unione nel prossimo turno del 24 settembre.

Il tecnico azzurro Angelo Monopoli, che avrà tutta la rosa a disposizione compreso il neo acquisto Roberto Farinola, non si sbilancia: “Abbiamo cominciato bene e vogliamo continuare così, con la testa sgombra. Sono convinto del modo in cui la squadra ha preparato e vuole affrontare la partita, sappiamo cosa proporre ma poi le gare vanno giocate e vanno interpretate le situazioni. Ogni avversario va rispettato, ma voglio che i miei giocatori pensino di poter vincere sempre.”

La gara avrà luogo alle ore 15.30 presso lo Stadio “Ricciardelli” di San Severo con diretta streaming sulla pagina Facebook del club dauno. La terna arbitrale sarà composta da Natale Rossiello della sezione di Molfetta coadiuvato da Niccolò Gugliotta e Giuseppe Nasca di quella di Bari.

