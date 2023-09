Eccellenza/B: Otranto, Mariano ‘Ci attende un Ginosa ferito’

In terra tarantina la prima trasferta nel campionato dell’Otranto. La formazione di Graziano Tartaglia rende visita al Ginosa, tra le più accreditate del Girone B di Eccellenza pugliese. Sull’erba artificiale del “Miani” andrà in scena una sfida importante per due compagini che hanno bagnato l’esordio con una sconfitta.

Se l’Otranto è arrivata l’affermazione nel match di Coppa Italia (Brilla Campi battuto anche nel match di ritorno e passaggio al secondo turno) il Ginosa ha ceduto il passo al Massafra. Una sconfitta che è costato l’esonero al tecnico ginosino Pizzulli. Otranto dunque dovrà fare attenzione a un avversario ferito nell’orgoglio ma che tutte le possibilità per tirarsi su. In casa idruntina c’è rispetto per l’avversario di giornata e consapevolezza nei propri mezziL

A presentare la sfida con il Ginosa è Francesco Mariano, capitano dell’Otranto. «Affrontiamo una compagine composta da ottimi calciatori, esperti e di qualità, che in Eccellenza ha sempre fatto bene. Le ultime vicissitudini che hanno portato all’esonero del tecnico daranno ulteriore spinta al gruppo desideroso di invertire la rotta dopo un paio di risultati negativi. Siamo consapevoli che troveremo un avversario ferito nell’orgoglio e la nostra attenzione dovrà essere massima. Sarà un match difficile e importante anche per noi. Il nostro desiderio è quello di iniziare a fare punti dopo la sfortunata prova dell’esordio casalingo. In un campionato così difficile e complicato come quello di quest’anno ogni passo sarà fondamentale per raggiungere il traguardo. Mettere al sicuro la permanenza prima di tutto, soltanto dopo si potranno allargare gli orizzonti degli obiettivi. Impegno e voglia di dare il massimo non dovranno mai mancare», conclude Mariano.

