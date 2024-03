Eccellenza/A, il Bisceglie fa 13 e blinda il primato

Il cammino del Bisceglie prosegue a gonfie vele. La squadra nerazzurra si impone sul San Marco con il risultato di 2-0 nella decima giornata di ritorno, conquistando la tredicesima vittoria consecutiva e blindando il primato nel girone A con tre turni di anticipo. Lievitato a +10 il margine sul Molfetta, bloccato sul pari a Canosa.

Protagonista della sfida del “Ventura” è stato il forte vento che ne ha condizionato lo svolgimento. Nel primo tempo i ragazzi di mister Di Meo hanno cercato di sfruttare la direzione a loro favorevole delle raffiche di libeccio provando ad imporre il proprio gioco. All’ 8′ Bonicelli si è reso pericoloso con un tiro dalla distanza terminato al lato. Dopo un minuto Stefanini sulla destra serve una palla per Bonicelli, il cui colpo di testa è neutralizzato dal portiere ospite Coppola.

La partita si sblocca al 15′: azione costruita dalla squadra nerazzurra con un primo tentativo di Avantaggiato deviato da un difensore celestegranata, poi sulla sfera si avventa Bonicelli che di destro supera Coppola, realizzando la sua diciassettesima rete stagionale. La prima frazione di gioco scorre avara di emozioni, fatta eccezione per il finale quando al 40′ Lucero serve Avantaggiato, ma la sua conclusione è respinta dal portiere garganico e al 47′ Di Rito sfiora il raddoppio con un pallonetto che centra la traversa e torna in campo.

Nella ripresa il San Marco mostra un atteggiamento più aggressivo nei primi quindici minuti: al 4′ Colella calcia dalla distanza ma la sua conclusione termina fuori dallo specchio, pochi istanti dopo Salerno prova a rendersi pericoloso ma il suo destro è impreciso. La squadra garganica continua a spingere e al 12′ Menicozzo impegna Suma con un piazzato da posizione defilata.

Di Meo decide di cambiare le carte a centrocampo e inserisce Fucci per Vantaggiato e Kouame per Monaco. Al 15′ il Bisceglie ha una ghiotta occasione per raddoppiare: Bonicelliserve Kone che solo davanti all’estremo difensore ospite non riesce a centrare la rete con il destro. Quattro minuti dopo Koneserve Di Rito, la cui conclusione è respinta da Coppola. Il Bisceglie raddoppia al 30′ grazie a una ripartenza innescata da Kone e concretizzata da Di Rito, al settimo gol in stagione.

Nel finale la formazione garganica si rende nuovamente pericolosa con Colella su calcio di punizione, ma Suma è bravo e reattivo a sventare il periocolo. Con questo successo il Bisceglie sale in classifica a quota 58, in attesa dell’impegno in campionato al “Poli” proprio contro il Molfetta Calcio, previsto domenica prossima.Tabellino campionato di Eccellenza – 10^ giornata di ritorno

BISCEGLIE-SAN MARCO 2-0

RETI: 15’ Bonicelli, 75’ Di Rito.

BISCEGLIE (4-3-1-2): Suma; Farucci (90’+1’ Marinelli), Lucero, Sanchez, Morisco; Kone (90’+1’ Dembele), Monaco (55’ Kouame), Stefanini; Avantaggiato (55’ Fucci); Bonicelli, Di Rito (90’+1’ Rodriguez). Panchina: Addario, Rodriguez, Marinelli, Fucci, Napoli, Losapio, Kouame, Dembele, Cassatella. All. Di Meo.

SAN MARCO (4-4-2): Coppola (80’ Silvestri); Sicuro (80’ Cobuzzi), Pellegrini, De Cesare, Dragano (46’ Tedone); Bevilacqua (80’ Triggiani), Menicozzo, Colella, D’Aloia (80’Ndiaye); Chrisantus, Salerno. Panchina: Fiorentino, Cristofaro, Mboa, Petruccelli. All. Iannacone.

ARBITRO: Specchia di Casarano. Assistenti: Oussou e Tullo.

AMMONITI: Colella, Kone, Fucci, Chrisantus, Lucero.

NOTE: angoli 4-7. Recupero: pt 2’, st 4’.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author