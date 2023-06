Droga e furti in discoteca, tre arresti nel tarantino

Durante i fine settimana, l’attività di prevenzione e repressione dei Carabinieri di Taranto non si interrompe. Nella notte del 25 giugno, i militari di Castellaneta, con l’aiuto dei colleghi di Palagianello, hanno arrestato tre giovani napoletani per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e furto in concorso.

Durante un servizio predisposto nei pressi di alcuni locali notturni, i Carabinieri sono stati contattati da alcuni clienti di una famosa discoteca, i quali affermavano di essere stati derubati di alcune catenine d’oro, indicando tre ragazzi come sospetti responsabili.

I militari hanno fermato e controllato i tre giovani sospettati, sottoponendoli a una perquisizione personale. In loro possesso sono stati trovati vari involucri contenenti marijuana e cocaina, pronti per essere venduti al dettaglio, e circa mille euro in contanti ritenuti provento dello spaccio.

Durante l’operazione, uno dei giovani ha cercato di sottrarsi al controllo provando a fuggire, ma è stato fermato nel parcheggio adiacente alla discoteca, mentre stava per gettare sotto la sua auto un involucro contenente tre monili in oro giallo appena rubati ad alcuni clienti, utilizzando la tecnica del passamano.

Questa complessa e abile modalità di furto si svolge in locali affollati, sfruttando l’opportunità della folla e dell’euforia del ballo. I ladri si avvicinano in gruppo alla vittima strappandole la collana che indossa e passandola immediatamente a complici, in modo che il ladro materiale sia immediatamente privo dell’oggetto rubato e possa continuare a ballare e a selezionare un’altra vittima, senza destare sospetti e senza avere addosso l’oggetto rubato in caso di accusa.

Questa volta, però, qualcosa è andato storto: i tre hanno trovato delle persone sveglie che hanno subito capito di essere stati derubati e hanno immediatamente chiamato il numero di pronto intervento dei Carabinieri, già presenti in zona poiché stavano svolgendo un servizio predisposto.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp