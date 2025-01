Dorgu-Manchester United, fumata nera: il Lecce rifiuta 35 milioni più bonus

Patrick Dorgu non diventerà un nuovo calciatore del Manchester United. O almeno, non adesso. L’operazione che lo avrebbe visto fin da subito protagonista in Premier League con la casacca rossa del Manchester United si è arenata questa sera, dopo un incontro tenutosi a Milano tra il responsabile dell’area tecnica del Lecce Pantaleo Corvino e gli uomini mercato dei Red Devils. Il club inglese non ha accettato le condizioni dei salentini, che avevano dal proprio canto chiesto 40 milioni di euro per il cartellino del laterale danese classe 2004. L’offerta di 35 milioni + 5 di bonus è stata pertanto rispedita al mittente, e se ne riparlerà probabilmente in estate. Per il momento Patrick Dorgu resta dunque a Lecce.

