Doppio incidente sulla Bitonto – Mellitto: morta una 21enne, ferito un uomo

BITONTO – Un morto e due feriti gravi. È il bilancio del doppio incidente che si è verificato questo pomeriggio sulla strada provinciale 89 che collega Bitonto a Mellitto, nel Barese. Nel pomeriggio una 21enne, originaria di Bitonto, è deceduta sul colpo, dopo aver perso il controllo della sua Fiat Punto finita nelle campagne e sradicando alcuni alberi. Il corpo della donna è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. La ragazza sarebbe morta sul colpo.

Poco più tardi, sullo stesso percorso, un altro incidente in cui un uomo è finito fuori strada. È stato portato all’ospedale San Paolo di Bari con prognosi è riservata. Le sue condizioni non sembrerebbero gravi. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco. Il sindaco della città di Bitonto per i tragici episodi del pomeriggio ha annullato gli eventi previsti in serata, che avrebbero annunciato la festa esterna dei Santi Medici Cosma e Damiano.

